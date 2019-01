Ufo361: ,,Wie kann ich fett sein?"

Auch wenn Rapper UFO361 seine Karriere schon vor mehreren Monaten beendet hat, seine Fans bleiben ihm treu und wollen nach wie vor auf dem neusten Stand bleiben. Immer wieder postet der Ex-Rapper Bilder, um seine Community auf dem Laufenden zu halten, oft geht es dabei auch um seine Freundin Tiffany. Eigentlich lieben seine Fans diese Updates, doch sein letzter Post ging nach hinten los. Darauf sitzt Ufo während seines Urlaub in einem Pool – das krasse auf dem Bild, er hat zugenommen, und zwar deutlich!

Ufo361 hat 14 Kilogramm zugenommen

Unter seinem Pool-Pic reagierten die Fans schockiert, einige nannten ihr Idol sogar "Fettsack". Das findet der Rapper ziemlich gemein und meldet sich in seiner Insta-Story zu Wort. Dort verriet er auch, wie viel er wirklich zugenommen hat, nämlich 14 Kilo – doch wie das passieren konnte, kann er sich auch nicht erklären. Denn laut seiner eigenen Aussage isst er ausschließlich Maracujas und die sind alles andere als ungesund. Eine Maracuja hat gerade mal 97 Kalorien, ein Typ wie Ufo kann täglich rund 3000 Kalorien zu sich nehmen. Er könnte also ohne Probleme 30 Maracujas am Tag essen. Aufgrund ihres hohen Fruchtzuckergehalts sollte man diese jedoch nicht am Abend genießen, ansonsten könnte bei übermäßigem Verzehr dann nämlich doch das ein oder andere Gramm ansetzen.

Ist Ufo361 Maracuja süchtig?



Scheinbar tut ihm die Rap-Auszeit wirklich sehr gut, denn das Leben als Superstar ist bei weitem nicht so einfach wie es immer aussieht. In der Vergangenheit hatte Ufo sogar nach einem Auftritt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Von diesen Rückschlägen scheint er sich erholt zu haben und ein paar Kilos auf den Rippen haben noch niemandem geschadet, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass Ufo bald noch stärker zurückkommt. Wie auch immer wir lieben den Rapper so wie er ist und hören neben den inneren Werten vor allem auf seine tolle Stimme und seine coole Musik. Hoffentlich gibt es davon bald wieder mehr zuhören.

Das könnte dich auch interessieren: