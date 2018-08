Ufo361: Geheime Pläne angedeutet

Seitdem der Rapper Ufo361 vor einiger Zeit ankündigte, dass er seine Karriere beenden will, sind Fans am Boden zerstört! Gibt es jetzt aber vielleicht doch noch Hoffnung? Hat der Rapper geheime Pläne?

R.I.P Ufo361

Ende Juli gab Ufo361 auf Instagram in einem Statement bekannt, dass er nach seinem nächsten Album „VVS“, welches am 17. August erscheint, erstmal mit der Musik aufhören will. Der Rapper erklärte: „Brauche jetzt Zeit für mich und für meine Familie! Nach VVS bin ich raus! Großes Dankeschön an alle Fans!!!“ Ufo361, der eigentlich Ufuk Bayraktarheißt, sagte im Statement zudem: „An alle die es haten, wie sehr ich mich bemühe meine Fans und Supporter mit so viel Arbeit wie möglich glücklich zu stellen!! Ufo mach so, mach mal wieder wie früher, mach mal wieder anders, mach mal wieder so, wie du es gerade nicht machst!! Ok! Dann mach doch selber!! Habe das Gefühl, in Deutschland darf man kein Künstler sein, sondern muss Regeln folgen!! Nicht mit mir!!! Ciao! Stay high bis zum Tod!!“ Oha … Der Rapper wirkt wirklich genervt. Viele Fans waren trotzdem extrem enttäuscht, dass der Rapper seine Karriere an den Nagel hängen will.

Hoffnung für Ufo361-Fans?

Vielleicht gibt es jetzt aber für alle Ufo361-Fans doch noch Hoffnung?! Der Rapper sagte in einem Interview über seine Zukunft jetzt nämlich: „Als ich mein erstes Album rausgebracht habe, haben alle Majors gesagt, mit so etwas können sie nicht arbeiten. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, mein Tape selbst rauszubringen und dann, als der Erfolg da war, kamen alle Majors wieder bei mir an. Sie sagten alle: „Oh Entschuldigung, wir haben das falsch eingeschätzt! Wie können wir dir helfen?“ Der wirklich interessante Teil, kam später im Interview: „Wenn ich zurückschaue, habe ich mir meine Inspirationen schon hauptsächlich aus den Staaten geholt. Die Drachenkette, die ich trage, passt ziemlich gut! Ich habe sie entworfen und ich bin auch im Jahr des Drachens geboren und Menschen die in diesem Jahr geboren sind, sind nie zufrieden, denn sie versuchen immer wieder mehr zu erreichen. Und sie pushen sich immer weiter, egal wie.“ Das klingt ja fast so, als könnten wir doch noch weitere Musik von Ufo361 erwarten! Schließlich deutet der Rapper an, dass er noch nicht zufrieden ist und mehr erreichen will … Naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!

