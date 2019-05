Ufo361: „Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich!“

Ufo361 hat eine harte Zeit hinter sich

Erst im Juli letzten Jahres hatte Rapper Ufo361 seine Musikkarriere vorerst überraschend für beendet erklärt. Ihm war die Lust an seiner Arbeit vergangen, hatte der aus Berlin stammende Rapper damals auf Instagram verkündet. Seine Fans waren am Boden zerstört!

Am 3. November 2018 hatte er sein letztes Konzert in Berlin gespielt, zu dem seine Fans sogar wie auf einer Beerdigung in Schwarz erscheinen sollten. Ziemlich krass! Damals ging es Ufo echt nicht gut.. Umso mehr freuen wir uns, dass der Rapper jetzt wieder ganz andere Töne von sich gibt!

Rapper Ufo361 ist jetzt wieder happy

Mit seinem Song "Pass auf wen du liebst" kehrte der 30-Jährige im März diesen Jahres musikalisch wieder zurück. Yaay! Im August soll außerdem sein neues Album "Wave" erscheinen, dass er bereits fleißig auf seinem Instagram-Channel promotet. Passend zum neuen Album gibt es auf Amazon Fan-Boxen zu kaufen, die unter anderem auch eine "Stay High"-Jacke enthalten. Die Fan-Boxen gehen krass ab: Bereits 14.000 wurden vorbestellt – von insgesamt 20.000 produzierten Exemplaren. Wer also noch eine Box abstauben will, muss sich ranhalten.

Ufo361 ist dankbar darüber, wie alles passierte

Der Rapper ist jedenfalls wieder mega happy. "Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie jetzt gerade. Ich habe sehr viel negatives auf dem Weg hierher erleben müssen, aber ich bin mehr als dankbar, denn genau diese Umstände haben mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin!", schreibt der Berliner Rapper in seiner Insta-Story. Dann gibt er seinen Followern noch einen wichtigen Rat: "Lass dir nichts sagen, mach was du denkst und du wirst Erfolge erzielen! Wichtig ist nicht nur, dass du es machst, sondern auch, wie du es machst", betont er dabei. Man soll immer ehrlich sein und niemanden ausnutzen!

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: