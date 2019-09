Camilla Cabello: Das sagt sie über ihre Beziehung mit Shawn Mendes

Shawn Mendes nimmt Rücksicht auf Camila Cabello

Vor gut zwei Wochen hatten Camila Cabello und Shawn Mendes ihren ersten Auftritt als Paar bei den MTV Video Music Awards. Dort performten sie ihren heißen Hit "Señorita". Offiziell bestätigt, haben die beiden ihre Romanze noch nicht. Aber in einer Fragerunde mit seinen Fans gab der Sänger nun doch endlich ein kleines Bisschen preis. Als ihn ein Fan fragte: "Du hast einmal gesagt, dass du noch nie verliebt warst - hat sich das in jüngster Zeit geändert?" antwortet Shawn Mendes ganz klar und bezog sich dabei wohl auf seine Freundin Camila Cabello: "Wisst ihr, ich würde gerne mit euch darüber reden, aber ich bin nicht die einzige Person in der Beziehung. Da gibt es noch eine andere Person. Über meine Gefühle zu sprechen ist deshalb nicht allein meine Entscheidung." Dass es scheinbar wirklich hauptsächlich der Wunsch der schönen Latina ist, ihre Liebe sehr privat zu halten, bestätigte sich jetzt noch in einem neuen Interview.

Deshalb möchte Camila Cabello nicht offen über ihre Beziehung mit Shawn Mendes sprechen

Dass es nicht einfach ist, in der Öffentlichkeit eine Beziehung zu führen, haben schon viele Paar erklärt. So stürzen sich auch die Paparrazzi immer sofort auf Camila Cabello und Shawn Mendes, wenn sie beim Küssen erwischt werden, oder auch einfach nur spazieren gehen. Ziemlich stressig und hat sicher schon für einige Trennung in der Welt der Stars geführt. Davor möchte sich die Sängerin unbedingt schützen und betonte in einem Interview mit dem Magazin Elle: "Ich weiß auch nicht. Die Leute können sagen, was sie wollen. Sie können spekulieren, aber gleichzeitig leben wir einfach unser Leben, wollen das genießen und einfach ineinander verliebt sein, als würde niemand zusehen. So möchte ich leben. Ich möchte die Tür nicht für Leute öffnen, die dann denken, sie wären darin involviert. Wie ich schon sagte, ich möchte, dass das seine und meine Sache ist. Deswegen erzähle ich nicht so viel darüber: Ich möchte es beschützen.“ So gerne Camila Cabellos und Shawn Mendes' Fans am Liebsten alles über das Couple wissen möchten, werden sie sicher auch ihre Entscheidung verstehen, dass sie die Details lieber für sich behalten möchten.💕

