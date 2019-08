Camila Cabello & Shawn Mendes: So lustig reagieren die Stars auf den Fail-Kuss bei den VMAs

Camila Cabello & Shawn Mendes: Heißer "Señorita"-Auftritt

Keine Frage, die Video Music Awards 2019 lieferten wieder ein paar krasse Momente, doch der Auftritt von Camila Cabello und Shawn Mendes war an diesem Abend der mit Sicherheit meisterwarteste Auftritt der Show. Zum ersten mal standen Shamila nämlich als Pärchen auf der Bühne. Und was soll man sagen, die beiden lieferten einen krassen Auftritt ab. Nicht nur gesangstechnisch überzeugten Camila und Shawn das Publikum, sondern auch die Chemistry auf der Bühne ließ das Publikum zum schmelzen bringen. Immer wieder streichelte die "Havana"-Sängerin über die Schulter von Shawn, während der Sänger seiner Geliebten süß an den Kopf fasste. Doch zum angedeuteten und erwarteten Kuss kam es nicht …

So reagierten die Stars auf den Kuss-Fail von Shamila

Dass sich auch viele Stars einen Bühnen-Kuss von Camila Cabello und Shawn Mendes gewünscht haben, sieht man in einem neuen Video, das jetzt online gestellt wurde. Dort sieht man unter anderem Superstars wie Bebe Rexha ("Call You Mine"), Taylor Swift ("Lover"), die Jonas Brothers ("Sucker") oder "Game Of Thrones"-Star Sophie Turner, wie sie auf den süßen Moment zwischen Shamila hinfiebern. Nachdem die beiden "I Know What You Did Last Summer"-Stars dann mehrfach einen Kuss andeuteten, aber immer, kurz bevor sich ihre Lippen berührten, auseinander gingen, entstanden lustige Reaktionen der Stars. Aber am besten checkst du das Video hier selbst aus … :)

EVERYONE IN THE CROWD WAITING OF SHAWN AND CAMILA TO KISS LMAO #VMAs pic.twitter.com/DTtyzEM1lL — Mendes Updates (@SMendesQandA) August 27, 2019

