Camila Cabello und Dylan Sprouse: Was geht da?

Ist Netflix beim Projekt von Camila Cabello und Dylan Sprouse involviert?

Nahe liegt natürlich ein Musikvideo-Dreh für eine neue Single von Camila. Aber manche Fans vermuten auch ein gemeinsames Projekt für Netflix. Denn die Streaming-Plattform hat das Bild von Dylan ebenfalls kommentiert. Außerdem ist sein Zwillingsbruder Cole ja bereits ein großer Liebling bei allen Netflix-Fans … warum nicht also auch Dylan?! Was wir nun erwarten können, wird sich wohl erst in einigen Wochen zeigen. Doch es scheint, als würden sich Camila Cabello und Dylan Sprouse auch privat gut verstehen. Viele Fans shippen die zwei sogar schon. "Los Camila, schnapp dir Dylan!", schreiben manche unter ihr Insta-Bild. Doch ein möglicher Flirt scheint eher unwahrscheinlich. Immerhin ist Camila offiziell immer noch mit Matthew Hussey zusammen – auch, wenn es in letzter Zeit eher zu kriseln schien und jetzt sogar Fremdgeh-Gerüchte aufkamen. Und Dylan ist frisch verliebt in das Model Barbara Palvin. Ein Paar würden Camila und Dylan also höchstwahrscheinlich nur vor der Kamera spielen. Aber man darf ja noch träumen …