Camila Cabello: Hat ihr Freund sie betrogen?

Camila Cabello: Freund betrügt sie mit anderer Sängerin

Nachdem Anfang Februar Paparazzi-Pics von Sängerin Camilla Cabello (21) mit einem heißen Unbekannten am Strand von Mexikos Ferienort Cabo auftauchten, war klar: Camila hat einen Freund! Und wenig später bestätigte sie die Gerüchte auch in einem Interview. "Ich bin wirklich so glücklich, wie noch nie in meinem Leben!", schwärmte der "Never Be The Same"-Star damals. Der Glückliche heißt Matthew Hussey (31), kommt aus England und ist von Beruf Beziehungsexperte. Er schreibt für die US-amerikanische Cosmopolitan und veröffentlichte 2013 das Ratgeber-Buch „Get The Guy“, was Frauen dabei helfen soll, ihren Traummann um den Finger zu wickeln. Obwohl er selbst am besten wissen müsste, wie man einer Frau die Welt zu Füßen legt, soll er seine aktuelle Freundin allerdings betrogen haben! Das behauptet jetzt zumindest eine holländische Sängerin namens Elieve…

Camila Cabello: Matthews Affäre ist ihre Doppelgängerin

Die Musikerin sagte vor einigen Tagen nämlich in einem Interview mit dem holländischen Radiosender NPO 3FM: „Camila und ich waren mit dem gleichen Typen zusammen – zur gleichen Zeit.“ Upps! „Ich habe ihn in London kennen gelernt und er war echt toll“, schwärmt sie. Doch dann der Schock: „Als ich wieder nach Hause kam, sah ich die Pics von ihm und Camila in Mexiko. Ist das nicht verrückt?“. Aber es kommt noch krasser. Denn Elieve sieht Camila zum Verwechseln ähnlich! „Als ich mit ihm zusammen war, haben wir schon darüber gesprochen, dass ich ein wenig aussehe, wie sie“, erklärte Sängerin im Interview. „Er antwortete: ‚Sie ist ein kleiner Fan von mir‘ und erzählte, dass die beiden sich bei ‚Good Morning America‘ kennen lernten“. Krass! Sie unterstellt dem 31-Jährigen, zum Zeitpunkt ihres ersten Treffens in London bereits mit Camila in einer Beziehung gewesen zu sein: „Ich glaube, er hat uns beide gleichzeitig gedatet und als die Bilder herauskamen, konnte er es nicht länger verheimlichen“. Heftige Anschuldigungen. Ob das wirklich stimmt?

Camila Cabello: Trennung?

Camila könnte sich bereits von Matthew getrennt haben, denn schon nach den VMAs machten sich Camilas Fans Sorgen und fragen sie unter ihren Instagram-Bildern, ob sie wieder single sei. Der Grund: Sie lief ohne Freund über den roten Teppich und brachte stattdessen lieber ihre Mutter mit auf die Preisverleihung. Bisher gibt’s noch kein Statement der Sängerin…

Die Sängerin postete sogar einige Artikel über ihre Behauptungen auf Insta und schreibt dazu "Die Wahrheit kommt überall heraus"…

Truth travels far