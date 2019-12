Ariana Grande: Dieser Song sollte für Camila Cabello sein

Die Power-Girls Ariana Grande und Camila Cabello zählen derzeit zu den erfolgreichsten Girls auf Spotify! Erinnerst du dich noch an Aris Song "God Is A Woman"? Er war 2018 ein absoluter Mega-Hit! Das Lied veröffentlichte sie damals auf ihrem Album "Sweetener" und begeisterte Fans weltweit. Ariana wurde mit "God Is A Woman" sogar für einen Grammy in der Kategorie "Beste Soloperformance Pop" nominiert! Außerdem gelang es der süßen Sängerin aus Florida, mit dem Song weltweit die Charts zu stürmen . Jetzt kommt raus: Eigentlich sollte ihre Kollegin Camila Cabello den Song bekommen! Das verriet Camila selbst jetzt in einem Radio-Interview.

Camila Cabello: Ari klaute ihr den Song!

Radio-Moderator Andy Cohen entlockte Camila Cabello das Song-Geheimnis über Ariana Grandes "God Is a Woman". Camila erzählte, dass das Lied eigentlich für sie geschrieben wurde, sie es aber weiter an Ariana Grande gab. Camila verrät: "Ich glaube, sie hatten einen Refrain für das Lied und ich habe dann die Strophen dazugeschrieben. Letztlich war der Song aber nicht der richtige für meine Stimme." Doch Camila bereut ihre Entscheidung bis heute nicht, und ist natürlich auch nicht böse auf ihre Kollegin – schließlich ist das Weitergeben von Songs total üblich im Business! "Ariana und ihr Team haben dann ihre Version geschrieben und die klang fantastisch", findet Camila. Na super ☺️ Noch dazu sind Camila Cabello und Ariana Grande totale BFFs – als Ari sich verlobte, flippte Camila total aus!

Weitere Star-News und eine Mega-Story über Camila Cabellos Leben findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!