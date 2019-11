Camila Cabello & Shawn Mendes: Seit dem ersten Song verliebt!

Camila Cabello & Shawn Mendes: Die Sängerin erzählt vom ersten Flirt

Ganz offiziell datet Shawn Mendes seine Camila Cabello erst seit dem 4. Juli 2019. An diesem Tag hatten die beiden ihr erstes offizielles Date – doch befreundet waren die beiden Superstars schon seit Jahren. 2015 haben sie gemeinsam ihren Hit "I Know What You Did Last Summer" veröffentlicht und wie Camila Cabello jetzt zugab, war sie schon damals total verknallt in Shawn Mendes! In einem Interview gab sie zu:

"Damals hab ich wirklich angefangen, ihn als mehr als nur einen Kumpel zu sehen. Ich glaube, ihm ging es genauso aber wir waren beide sehr jung und er stand wegen seiner Karriere sehr unter Druck.

Ich glaube, wir wussten beide nicht, was wir mit den Gefühlen anfangen sollten. Es war eine richtig unangenehme Situation – wir mochten uns gegenseitig, aber wir waren nicht zusammen. Einfach komisch."

Camila Cabello & Shawn Mendes: "Señorita" hat die beiden wieder zusammen gebracht

Nach ihrem ersten gemeinsamen Hit verbrachten die beiden Stars laut Camila Cabello nur wenig Zeit miteinander – erst als sie an ihrem neuen Song "Señorita" arbeiteten, kamen sich die zwei wieder näher. Während den Aufnahmen und des Videodrehs verbrachten die beiden viel Zeit miteinander und "die Gefühle kamen alle wieder zurück", erzählt die "Liar"-Sängerin. Heute sind die beiden Superstars endlich glücklich in einer Beziehung, die sie nicht mehr verheimlichen müssen – erst vor kurzen haben sich Shawn Mendes und Camila Cabello Partner-Tattoos stechen lassen. Vielleicht dürfen wir uns ja bald auf ein weiteres Duett der beiden freuen! 💃

