5 Jahre des Wartens haben sich für Shawn Mendes gelohnt!

Bei einer Fan-Fragerunde hat der Sänger erzählt, dass er bereits länger ein Auge auf die schöne Latina geworfen hatte. Außerdem verriet Shawn Mendes, wie der Camila Cabello rumgekriegt hat! Die beiden lernten sich 2014 kennen. Damals standen sie noch ganz am Anfang ihrer Karrieren und spielten als Vorprogramm für den Sänger Austin Mahone. So lernten sie sich kennen und wurden gute Freunde. Allerdings waren die zwei zu dieser Zeit noch mit anderen Partnern zusammen. Aber das Warten hat sich letztendlich für Shawn Mendes und Camila Cabello ja anscheinend gelohnt. Denn nach 5 Jahren wurde aus Freundschaft nämlich Liebe. Wie sagt man so schön?Was zusammen gehört, findet auch irgendwann zusammen. Oder was sagt ihr? 😍

An diesem Tag hatten Camila Cabello und Shawn Mendes ihr erstes Date!

Generell wollen #Shawmila nicht viel über sich preisgeben. Camila Cabello erzählte nämlich in einem Interview, dass sie ihre Beziehung mit Shawn Mendes beschützen möchte. Viel zu viele mischen sich in ihre Liebe ein und die beiden möchten sich ihr gemeinsames Glück nicht kaputt machen lassen. Anfang der Woche gab es eine neue Fragerunde mit Fans in Australien. Die wollten von dem Künstler wissen, wann es zwischen ihm und Camila Cabello ernst wurde. Zu aller Überraschung beantwortete Shawn Mendes die ziemlich persönliche Frage offen und ehrlich: „Tatsächlich haben wir uns gar nicht so lange gedatet“, so der Sänger. „Offiziell hatten wir unser erstes Date am 4. Juli.“ – Die beiden haben also ziemlich schnell festgestellt, dass es Liebe zwischen ihnen ist. ♥️ Ihren Jahrestag können die Stars schon mal nicht so leicht vergessen, denn der 4. Juli ist als Unabhängigkeitstag der wichtigste Feiertag in den USA. 🇺🇸

