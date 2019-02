Shawn Mendes: Neuer Song mit Miley Cyrus!

Miley Cyrus ist wieder zurück und das krasser als jemals zuvor. Nun holt sich die "Nothing Breaks Like A Heart"-Interpretin keinen geringeren als Shawn Mendes ins Boot.

Miley Cyrus: Back on Track

Ende September 2017 veröffentlichte Miley Cyrus ihr letztes Album "Younger Now". Seither war es still, um die Künstlerin geworden. Miley Cyrus konzentrierte sich auf ihr Privatleben und zog sich sogar von Social-Media zurück. Kein Wunder, denn es ist so einiges passiert. Sie hat ihr große Liebe Liam Hemsworth heimlich geheiratet und an neuer Musik gearbeitet. Ende 2018 war es dann endlich soweit. Die 26-Järige meldete sich überraschend mit ihrem neuen Song "Nothing Breaks Like A Heart" zurück. Für diesen Track arbeitete sie eng mit dem DJ und Produzenten Mark Ronson zusammen.

Miley Cyrus: Neuer Song mit Shawn Mendes

Laut dem Online-Portal TMZ wird es "in den nächsten Wochen eine Kollaboration zwischen Miley Cyrus und Shawn Mendes" geben. Die Musikerin hatte bereits vor ein paar Tagen ein sehr verdächtiges Foto auf ihrem Instagram-Account gepostet. Das mysteriöse Bild enstand bei den Grammy Rehearsals. Darauf sieht man Miley vor diversem Equipment mit der Aufschrift "Shawn Mendes" sitzen. Shawn und Miley werden am Sonntag, den 10. Februar 2019 bei den Grammys auftreten. Es besteht die Möglichkeit, dass die beiden sogar überraschend ihren gemeinsamen Song präsentieren.

