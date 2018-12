Ariana Grande: So will Miley Cyrus ihr helfen

Ariana Grande hat in den letzten Monaten viel durchgemacht. Jetzt möchte Miley Cyrus für sie da sein!

Ariana Grande und Miley Cyrus: Gemeinsame Musik

In musikalischer Hinsicht hatten Miley Cyrus (26) und Ariana Grande (25) schon öfter miteinander zu tun. 2015 nahmen die beiden Powergirls zusammen ein Cover des Songs „Don’t Dream It’s Over“ auf und im Sommer 2017 standen sie zusammen für das Benefizkonzert „One Love Manchester“ zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags auf Arianas Konzert in Manchester auf der Bühne. Doch obwohl die beiden Sängerinnen sich schon immer ziemlich gut verstanden haben, ist bisher anscheinend keine richtige Freundschaft entstanden. Das will Miley Cyrus jetzt ändern!

Miley glaubt, dass Ari sie braucht

In einem Radio-Interview mit dem amerkianischen Sender SiriusXM verriet die „Nothing Breaks Like A Heart“-Sängerin jetzt, dass sie gerne mehr Zeit mit Ari verbringen würde: "Sie ist gerade in New York und wir haben miteinander geschrieben. Ich will einfach in einen Club mit ihr gehen", sagte Miley und betonte, dass es ihr dabei rein um Ariana als Mensch und nicht als mögliche Geschäftspartnerin gehe: "Ich versuche, eine wirkliche Beziehung aufzubauen und sie nicht zu sehr wegen einer Zusammenarbeit zu bedrängen. Ich glaube, dass sie eine Freundin brauchen könnte und ich könnte ebenfalls eine Freundin brauchen. Also würde ich liebend gerne eine engere Beziehung zu ihr aufbauen", sagte die 26-Jährige.

Hartes Schicksal verbindet die beiden

Beide Sängerinnen mussten in den letzten Monaten harte Schicksalsschläge verkraften. Ariana Grande trauert nicht nur um ihren plötzlich verstorbenen Ex-Freund Mac Miller, sondern trennte sich auch von ihrem Verlobten Pete Davidson und leidet bis heute unter den Folgen des schrecklichen Attentats in Manchester, bei dem 23 Menschen ums Leben kamen. Und Miley Cyrus hat im November bei den verheerenden Waldbränden in Malibu ihr ganzes Hab und Gut in den Flammen verloren... Ariana Grande hat bereits zugegeben, dass sie das schlimmste Jahr ihres Lebens hinter sich hat. Und weil auch Miley durch ihre neusten Erlebnisse weiß, wie hart es ist, plötzlich scheinbar vor dem Nichts zu stehen, ist die 26-Jährige jetzt überzeugt, dass sie und Ari sich gegenseitig eine Stütze sein könnten!

