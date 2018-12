Miley Cyrus: Mutter verführt sie zu Drogen

Von Skandalnudel Miley Cyrus ist man einiges gewöhnt, doch dass ihre Mutter sie in ihrem Drogenkonsum bestärkt ist krass.

Miley Cyrus: Ein Jahr Skandalfrei

Die letzten Monate war von der früheren Miley Cyrus kaum etwas übrig. Die Sängerin war so gut wie skandalfrei und hat nur mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Vor über einem Jahr verkündete Miley Cyrus, ihr sei ein klarer Kopf bei der Arbeit wichtig, weshalb sie das Rauchen von Marihuana ab sofort unterlässt. Die frisch aufgeblühte Liebe zwischen Miley und ihrem Freund Liam Hemsworth schien ihr gutzutun. Doch damit scheint nun Schluss zu sein.

Miley Cyrus: Sie kifft mit ihrer Mutter

Gegenüber der britischen Zeitung The Sun verriet Miley, dass sie ab und zu noch einen durchzieht. "Wir rauchen ein bisschen, ab und zu, du weißt schon", erzählt die 26-Jährige. Und mit "wir" meint sie sich und ihre Mutter Leticia Tish Cyrus. Tish soll laut The Sun Miley dazu verführt haben, ab und zu mal zu Kiffen. Jedoch ausschließlich während sie Urlaub hat. Ihre Mutter möchte auf keinen Fall riskieren, dass Miley Konzentrationsschwierigkeiten während der Arbeit hat. Da die Beiden in Malibu, Kalifornien leben wird das auch nicht strafrechtlich verfolgt, denn dort sind Drogen legal.

Miley Cyrus: Neuer Song

Derzeit nimmt die Musikerin wohl eher Abstand von Drogen, denn sie hat vor kurzem ihre neue Single "Nothing Breaks Like A Heart" veröffentlicht. Miley verriet in dem Interview, dass in Video zum Song einige Botschaften versteckt sind. "Es geht darum, was uns wirklich das Herz bricht. Das ist der Verlust von Kindern, der Verlust von Leben - einfach all diese Gewalt, die wir jeden einzelnen Tag mitansehen müssen. Wir haben uns sehr auf das Video fokussiert, auf die Promi-Kultur im Kontrast zu den wichtigen Dingen im Leben und wie man in beiden Teilen leben kann, denn Politik ist ein großer Teil meines Lebens, aber die spaßige Unterhaltungskultur ist auch etwas, das ich sehr liebe.", verriet Miley. Sie möchte mit diesen Botschaften, die Menschen zum Nachdenken anregen.

