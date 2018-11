Miley Cyrus: Zurück mit neuer Musik

Leute, das lange Warten hat ein Ende: Miley Cyrus meldet sich nach über einem Jahr Pause mit einem neuen Song zurück!

Miley Cyrus: Sie zog sich komplett zurück

Mehr als ein Jahr ist es her, seitdem Miley Cyrus ihr letztes Album „Younger Now“ released hat. Seitdem war es nicht nur in musikalischer Hinsicht still um die 26-Jährige. Auch von ihren Social-Media-Kanälen hatte sich Miley komplett zurückgezogen, löschte vor einigen Monaten sogar alle Fotos von ihrem Insta-Profil. Ein ganz schön krasser Schritt, wenn man sich daran zurückerinnert, dass die Sängerin früher meistens mehrere Fotos und Stories pro Tag gepostet hat. Seit Juli warteten die 75,7 Millionen Abonnenten vergeblich auf einen neuen Post. Auch auf Veranstaltungen sah man die Verlobte von Hollywood-Star Liam Hemsworth (28) in den letzten Monaten so gut wie nie. Umso mehr rasteten die Fans jetz aus, als Miley mega überraschend auf ihrem sonst so gähnend leeren Insta-Profil verkündete, dass sie zusammen mit dem DJ und Produzenten Mark Ronson einen neuen Song mit dem Titel „Nothing Breaks Like A Heart“ aufgenommen hat!

Miley Cyrus: So creepy wird das Musikvideo!

Doch es kommt noch besser: Bereits in 2 Tagen, also am 29. November, will der ehemalige Disney-Star den Track veröffentlichen. Auf Instagram gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Videoclip zum Song. Und der könnte düster werden, denn in einer Sequenz ist ein kleines Mädchen zu sehen, das mit Patronen spielt und in der anderen ein ziemlich gruseliger Clown, der hektisch die Straße entlang rennt. Miley Cyrus macht es ganz schön spannend! Zum Glück müsst ihr nur noch zwei Tage warten, bis ihr euch „Nothing Breaks Like A Heart“ zum ersten Mal in voller Länge reinziehen könnt!

