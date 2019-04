Miley Cyrus: Song mit Zac Efron und Vanessa Hudgens?

Miley Cyrus: Krasser HSM-Fan

Gibt es etwa Hoffnung auf ein „High School Musical“-Revival in Originalbesetzung plus der früheren „Hannah Montana“-Darstellerin Miley Cyrus? Disney-Fans würden das natürlich übertrieben feiern. Und Miley auch, wie es aussieht. Denn die 26-Jährige hörte jetzt während einer Autofahrt in voller Lautstärke die alten Songs aus den HSM-Filmen und zeigte sich dabei ziemlich textsicher. Vor allem bei „Breaking Free“, einem der beliebtesten Duette von Zac Efron (31) und Vanessa Hudgens (30) gab Miley alles. Ihre leidenschaftlichen „High School Musical“-Eigeninterpretationen teilte sie anschließend mit ihren knapp 91 Millionen Insta-Followern in ihrer Story und schrieb dazu: „Das hier hat eine ganze verdammte Generation geprägt!“ Wo sie recht hat, hat sie recht. Wer denkt schließlich nicht gerne an die Zeit zurück, in der „Troy Bolton“, „Gabriella Montez“ und „Sharpay Evans“ singend über unsere TV-Bildschirme hüpften?

