Zac Efron: Datet er diesen Sport-Star?

Zac Efron datet diese hübsche Blondine

Lange hat man keine Frau an der Seite von Schauspiel-Schnuckel Zac Efron gesehen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass er gerade mit Selena Gomez anbandeln soll… Doch daran ist offenbar nichts dran, denn allem Anschein nach datet der 31-Jährige eine ganz andere! Bei seiner (angeblichen) Auserwählten handelt es sich um Sarah Bro (23). Die hübsche Blondine mit dem ziemlich coolen Namen ist keine Unbekannte: Sarah ist Profi-Schwimmerin und trat 2016 sogar bei den Olypmischen Spielen an! Kein Wunder, dass diese sexy Sportskanone mächtig Eindruck auf Zac Efron macht. Aber was genau läuft da zwischen den beiden?

Zac Efron: Sportliches Wochenende mit Sarah Bro

Sarah Bro kommt zwar eigentlich aus Dänemark, lebt aber seit einiger Zeit in Los Angeles – genau wie Zac! Dort wurde der frühere „High School Musical“-Star jetzt zusammen mit Sarah bei einem Hockeyspiel gesichtet. Doch damit nicht genug: Am selben Wochenende flogen sie gemeinsam nach Las Vegas! Dort besuchten sie einen Boxkampf. Sieht also ganz so aus, als könnten sich beide megamäßig für alle möglichen Sportarten begeistern! Augenzeugen zufolge sollen die zwei vertraut gewirkt haben und viel Spaß zusammen gehabt haben. Noch haben sich weder Sarah, noch Zac zu den Liebesgerüchten geäußert. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Abstimmen

Das könnte euch auch interessieren: