Zac Efron: Schwerer Unfall

Oh man, was ein Pechvogel! Schauspieler Zac Efron ist bekanntlich ein wahrer Sportfreak und was machen die im Winter am liebsten? Natürlich Ski und Snowboard fahren! So auch Zac, doch der Spaß im Schnee war nur von kurzer Dauer, denn der Hottie hatte einen schweren Unfall… Bei einer Abfahrt fiel der „Baywatch“-Star hin und riss sich das Kreuzband!