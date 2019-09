Camila Cabello kuschelt fremd!

Camila Cabello teilt süßes Kuschel-Pic

Obwohl Camila Cabello nicht gerne über ihre Beziehung zu Shawn Mendes spricht, machen die beiden Stars mit ihren verliebten Auftritten als Prächen in der Öffentlichkeit immer wieder klar, dass sie ziemlich in Love sind. Und auch der Sänger erklärte vor Kurzem erst: "Wir sind defintiv kein PR-Gag!" Trotzdem postete die Latina jetzt ein cutes Bild mit einem anderen Mann und zwar mit keinem geringeren als Rapper Lil Nas X. Getroffen haben sich die zwei beim IHeartRadio Music Festival und wie es scheint sind sie richtig gute Freunde. Denn auf dem Pic umarmen sie sich total innig und Camila Cabello schreibt dazu: "Lil Nas X ist nicht nur richtig talentiert, sondern hat auch die süßeste Energie! Herzlichen Glückwunsch, du hast das alles verdient". Und auch der erfolgreiche Newcomer repostete das Foto in seinem Insta-Feed mit der Caption: "Ihre Karriere über die letzten Jahre hinweg zu beobachten war wahnsinnig inspirierend. Ich kann es nicht abwarten eines Tages mit dir zu arbeiten Camila Cabello, du großartiger Mensch." Wow, so tolle Worte, die sie da füreinander gefunden haben!😍

Geht da was zwischen Cmaila Cabello und Lil Nas X?

Natürlich nicht! Denn der Rap-Megastar hat sich bereits als schwul geoutet, wofür ihn die ganze Musikwelt noch mehr feiert als eh schon. Kaum einer hat so eine steile und schnelle Karriere hingelegt wie der 20-Jährige. Und trotzdem ist er noch super sympathisch und auf dem Boden geblieben. Kein Wunder, dass auch Camila Cabello so von ihm schwärmt und ihn liebevoll umarmt. Ihr Boyfriend muss sich da aber natürlich gar keine Sorgen machen. Im Gegenteil, spätestens nachdem Camila Cabello und Shawn Mendes letztens das krasse Knutsch-Video geteilt haben, dürfte es keine Zweifel mehr geben, dass die beiden es wirklich ernst meinen (auch wenn der Clip eher weniger ernst war)!😅

