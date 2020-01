Camila Cabello teilt immer mehr auf Social Media

Zunächst hielt sich die Musikerin immer sehr bedeckt, was ihre privates Leben angeht. Doch Camila Cabello wird ständig selbstbewusster und spricht nun sogar des Öfteren über ihre Beziehung zu Shawn Mendes. Auf Instagram postete sie auch schon sehr häufig ehrliche Worte zu ihren Unsicherheiten und ihrer Angststörung. Sie möchte damit einmal natürlich auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam machen, anderereseits will sie auch ihren Fans gegenüber ehrlich und offen sein. Die sind ihr nämlich mega wichtig und sie freut sich schon unendlich, sie alle auf ihrer diesjährigen "Romance"-Tour zu sehen.

Deshalb musste Camila Cabello im Flugzeug weinen

Eigentlich scheint es Camila Cabello gerade super zu gehen, dennoch ist sie in Tränen ausgebrochen, wie sie jetzt in der Caption eines Insta-Posts verriet. Allerdings lag das nicht daran, dass sie Probleme hat. Sie schreibt nämlich: "Habe gerade einen kompletten Flug damit verbracht schöne Filme zu schauen und zu weinen und ich hatte genau dieses Gefühl. Genau dafür bleiben wir am Leben." Damit bezieht sie sich auf ein Zitat aus dem Film "Der Club der toten Dichter" (den sie wohl auch im Flugzeug gesehen hat), das sie zu der Caption gepostet hat. Und darin heißt es: "Wir lesen und schreiben keine Gedichte, weil es süß ist. Wir lesen und schreiben Gedichte, weil wir Teil der Menschheit sind. Und die Menschheit ist voller Leidenschaft. Poesie, Schönheit, Liebe, Romantik. Das ist , wofür wir am Leben bleiben. Das kraftvolle Spiel geht weiter und du könntest einen Vers beitragen. Was wird dein Vers sein?" Ein schönes Zitat, über das wir vielleicht alle mal nachdenken sollten. 😊

