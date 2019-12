Camila Cabello und Shawn Mendes: Neue Details über ihre Beziehung!

Sie waren erst Freunde, Kollegen und nun stehen sie endlich zu ihrer Liebe. In einem Interview lüfteten Camila Cabello und Shawn Mendes nun das Geheimnis, seit wann sie sich wirklich daten! Ihre Gefühle füreinander entstanden aber bereits vor ihren Dates. Im Jahr 2014 lernten sich Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Produktion ihres ersten Songs "I Know What You Did Last Summer" kennen und verliebten sich bereits damals ineinander.Nun packt Camila Cabello in einem neuen Interview weitere Details über ihre Liebesbeziehung zu Shawn Mendes aus. Eines mag Camila nämlich nicht und das ist ihren Boyfriend Shawn beim Namen zu nennen. Aber wieso nicht?

Camila Cabello: Besondere Kosenamen für Shawn Mendes!

"Ich denke, ich habe es vermieden ihn öffentlich bei seinem Namen zu nennen, da ich eigene Kosenamen für ihn habe. Und wenn ich seinen Namen sage, naja, fangen alle nur das Kreischen an und hören nicht mehr, was ich zu sagen habe", so Camila im Interview. Wie sie Shawn nun genau nennt, hat sie leider nicht verraten. Fakt ist: Die beiden sind wirklich mega verliebt und wir wünschen ihnen, dass das "Verliebt-Gefühl" gaaanz lange bleibt! ☺️

