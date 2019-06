Camila Cabello: Deshalb ist sie in Tränen ausgebrochen

Camila Cabello: Ihr zweites Album kommt bald

Das lässt zumindest ihre Aussage im Interview mit Variety vermuten. Denn bisher war nur bekannt, dass Camila Cabello an ihrem zweiten Solo-Album arbeitet, ein Release-Date hat die schöne Sängerin bisher aber noch nicht verkündet. Im Gespräch sagt sie aber auf die Frage nach dem Stand der Dinge: "Es ist so gut wie fertig". Geil, dann kann es ja wirklich nicht mehr all zu lange dauern, bis wir endlich ihre neue Musik hören können. Und die dürfte sehr besonders werden, denn Camila Cabello erklärte: "Als ich an meinem ersten Album arbeitete, lebte ich in meiner eigenen kleinen Welt. Ich war nur aus der Ferne in ein paar Leute verliebt. Ich war sehr schüchtern und introvertiert. Bei meinem zweiten Album jetzt geht es nicht mehr um meine Gedanken/Vorstellungen. Da geht es um echte Erlebnissen, die im echten Leben passiert sind. Es steckt also viel mehr Detail und Emotion drin". Wie nah Camila Cabello das Album wirklich geht, zeigte aber ein Insta-Post nochmal deutlicher...

Ihre neue Musik bringt Camila Cabello zum weinen

Erst letzte Woche kam Camila Cabellos und Shawn Mendes' gemeinsamer, neuer Song "Senorita" raus, den ihre Fans jetzt schon extrem feiern und das nicht nur, weil es in dem Video ein bisschen so aussieht, als wären die beiden auch in echt ein Paar. Kein Wunder, schließlich sind die beiden total eng befreundet. Das zeigt zum Beispiel auch die Tatsache, dass Camila Cabello einen süßen Spitznamen für Shawn Mendes hat. Doch, genug von den beiden. Denn schon gibt es neue, krasse News über das Ex-Fifth Harmony-Mitglied. In einem emotionalen Post an ihre Fans schrieb sie nämlich:

"Wow. Ich bin gerade so verdammt emotional. Ich höre die Songs meines neuen Albums und bin nur am heulen. Es fühlt sich echt surreal und stark an, dass ich mir mein Leben des letzten Jahres nochmal anhören kann. Ich werde immer so unsicher und habe so viele Selbstzweifel während des Prozess (ein Album zu schreiben)... aber jetzt höre ich meine verdammte Seele in den Songs. Ich sehe meine Erinnerungen darin. Es ist extrem schmerzhaft, wunderschön, reinigend und eine krasse Gefühlss-Show, aber das ist der Grund, weshalb ich es liebe. Weil das ganze Chaos, dass ich in meinem Kopf angerichtet hab, greifbar ist. Ich bin so dankbar, dass ich das tun darf. Es ist so hart und es kann gruselig sein und all deine Unsicherheiten hervorbringen, aber das ist mein Leben. Das Abenteuer Mensch zu sein. Chaotisch und wunderschön. Wie auch immer, ich denke nur laut. Bis bald"

Okay, wer ist nach diesen starken und ehrliche Worten auch nur noch gespannter auf Camila Cabellos neue Tracks?

