Camila Cabello bekommt Shawn Mendes Fan-Artikel geschenkt

Seit Juli gehören Shawn Mendes und Camila Cabello zu den beliebtesten Promi-Pärchen der Welt. Kein Wunder also, dass die beiden Künstler in Interviews immer wieder auf ihre Beziehung angesprochen werden. Zwar versucht Camila Cabello, Shawn Mendes Namen zu vermeiden, aber ganz umgehen kann sie das Thema nicht. In einem Radio-Talk bekam Camila Cabello jetzt sogar ein ganz besonderes Geschenk von den Moderatoren: Ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Mendes is my Bae", was so viel bedeutet wie "Mendes ist mein Schatz". Ihre Reaktion darauf seht ihr im Video:

Camila: Mendes is my bae, this is a true statement pic.twitter.com/zE5dHIVgpT — Shawmila Update (@shawmiladates) December 8, 2019

Camila Cabello: "Wenn ich das trage, würde Shawn Mendes mit mir Schluss machen!"

Zwar findet die Sängerin das Shirt mega witzig, doch ihrer Meinung nach wäre Shawn Mendes davon nicht besonders begeistert: "Es wäre so lustig, wenn ich das tragen würde, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Er würde wahrscheinlich denken: Wer ist dieses Mädchen? Wahrscheinlich würde er sogar mit mir Schluss machen!" Doch keine Sorge – Camila Cabello und Shawn Mendes sind seit dem ersten Song verliebt ineinander, weshalb ein kleiner Scherz sicherlich nicht zur Trennung führen würde. Ob Camila Cabello das T-Shirt dann wirklich für Shawn Mendes angezogen hat? Das bleibt wohl ein Geheimnis zwischen den beiden 🤷

