Konkurrenz für Shawn Mendes? Das ist Camila Cabellos Prinz!

Shawn Mendes wird nicht Prince Robert

Seit 2014 sind Shawn Mendes und Camila Cabello unzertrennlich. Erst waren sie beste Freunde, fünf Jahre später dann ein Liebespaar. Doch jetzt soll die Sängerin einen neuen Prinzen an ihrer Seite haben. 😱 Zum Glück handelt es sich dabei lediglich um die Neuverfilmung von dem Disneyfilm "Cinderella". Viele Fans des Couples haben gehofft, das Camila gemeinsam mit Shawn im Disneyklassiker zu sehen sein wird. Doch nun ist dieser Traum geplatzt. Wie Deadline jetzt mitteilte, wird dieser Schauspieler anstatt Mendes die Rolle des Prinzen übernehmen.

Bei Camila Cabello und Nicholas Galitzine stimmte die Chemie

Im Februar sollen die Dreharbeiten zur Neuverfilmung von "Cinderella" bereits starten. Camila Cabello räumte dabei die Traumrolle als Disney Prinzessin ab. Dies kam bereits im April heraus. Lange war nicht klar, wer dabei die Rolle des Prinzens übernehmen wird. Für die Fans von #Shamila wäre Shawn Mendes mehr als perfekt für die Rolle geeignet. Doch wie das Medium Deadline jetzt mitteilte wird Nicholas Galitzine, der schon bei StreetDance: New York mitspielte, "Prince Robert" spielen. Er soll die Filmemacher bereits bei der gemeinsamen Lesung mit Camila beeindruckt haben. Die Chemie zwischen den Beiden soll dabei direkt gestimmt haben. Shawn, der erst vor Kurzem auspackte, wie lange er Camila Cabello bereits datet, bleibt dabei natürlich immer an ihrer Seite. Wir sind gespannt, wie sich Nicholas Galitzine als Prinz an Camilas Seite macht. Im Februar 2021 sollen wir die Beiden dann endlich zusammen auf der Leinwand sehen. Bis dahin müssen wir uns wohl noch etwas gedulden...

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!