Camila Cabello: "The Romance"-Tour sollte ihr Erfolg werden

Seit Ende des Jahres ist Camila Cabellos neues Album "Romance" auf dem Markt. Und bereits seit Novemeber 2019 ist es möglich Konzertkarten für die "The Romance"-Tour 2020 zu kaufen. Doch die kubanische Schönheit Camila Cabello stürzt aktuell etwas ab. Zumindest sieht es so aus, wenn man die Verkaufszahlen ihrer Nordamerika-Tour betrachtet. Bisher sind nämlich nur 50 % der Plätze verkauft worden. Aber wieso? 🤔

Camila Cabello: Selbst Schuld?

Ist die Sängerin selbst Schuld daran? In der Vergangenheit hat das ehemalige Mitglied der Girlband "Fifth Harmony", rassistische Kommentare im Netz losgelassen. Sowas kratzt natürlich an der Beliebtheit und ist ein echtes No-Go! Und auch die übertriebene Zurschaustellung von Camila Cabello und Shawn Mendes Liebe, nervt die Fans schon langsam. Für die unpassenden, rassistischen Posts von damals, hat sich Camila Cabello übrigens offiziell entschuldigt. "Ich bin jetzt 22 Jahre alt, erwachsen und reifer. Früher habe ich Sachen ausgesprochen, für die ich mich jetzt schäme", so die Sängerin. Ob das hilft ihr Ansehen wieder herzustellen?

