Shawn Mendes, Lewis Capaldi und Camila Cabello feiern zusammen

Während der Grammys haben Fans auf Twitter noch spekuliert, ob sich Shawn Mendes und Camila Cabello getrennt haben. Nur kurze Zeit später sind jedoch erste Videos der "Seniorita"-Sänger zusammen mit Lewis Capaldi aufgetaucht, in denen Shawn und Camila nicht nur super vertraut, sondern auch sehr happy aussehen. Die drei Mega-Stars haben es sich auf der After-Show-Party der Grammys nämlich richtig gut gehen lassen und sind zu Songs wie "Steal My Girl" von One Direction richtig ausgerastet – unbezahlbar! An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an die Person, die diese Videos gefilmt hat, wir stehen für immer in deiner Schuld. 😂

Alkohol und Küsse bei Shawn, Camila, Lewis und Niall Horan

Auf solchen After-Show-Partys fließt meistens ziemlich viel Alkohol, was auch die ausgelassene Stimmung in den Videos beweist. Ein weiteres Video zeigt, wie Shawn Mendes, Camila Cabello, Lewis Capaldi und Niall Horan zusammen auf den Tischen tanzen und zu "Mr. Brightsight" mitgröhlen. Kein Wunder, schließlich verbindet Niall Horan und Shawn Mendes eine lange und coole Bromance. Auch wenn es schön ist Camila und Shawn mal wieder beim Knutschen zu beobachten, gibt es in dem Video ein viel witzigeres Detail: Lewis Capaldi wird von Niall Horan auf den Mund geküsst – AAAAH! Das lässt Fan-Herzen höher schlagen. Schließlich sind auch Lewis und Niall gute Buddys. Lewis Capaldi begleitet Niall Horan sogar auf seiner Tour in Amerika.

lewis capaldi kissing both, dominic harrison AND niall horan?? boy out there living a real life fanfiction pic.twitter.com/zTtNpmIKXL — sars #walls (@sarsfolina) January 27, 2020

Niall bleibt jedoch nicht der einzige Boy mit dem Lewis rumschmust. Ein anderes Foto zeigt, wie der "Someone You Loved"-Sänger mit Yungblud knutscht. Ein Fan schreibt zu diesen Bildern auf Twitter: "Lewis Capaldi küsst Dominic Harrison (aka Yungblud) UND Niall Horran?? Dieser Junge lebt echt eine real-life Fanfiction" – we feel you, girl! Vermutlich wär JEDER Fan gerne auf dieser Party gewesen.

