Sind Selena Gomez und Niall Horan ein Paar?

Bereits vor vier Jahren wurde Niall Horan und Selena Gomez nachgesagt, dass sie sich daten. Es soll sogar etwas zwischen den beiden gelaufen sein! Ein offizielles Statement zu einer Liebesbeziehung gab es aber bisher nicht. Immer nur Spekulationen. Aber nun hat sich Niall Horan in einem Interview zu dem Thema geäußert. „Ich bin Single. Und es nervt mich, dass ich nicht mit Mädchen befreundet sein kann, ohne das neue Gerüchte entstehen. Sobald ich mich mit einer Freundin treffe, wird spekuliert, ob da mehr geht“, so der "Nice To Meet Ya"-Sänger. Außerdem fügt er noch dazu: „Ich konzentriere mich gerade nur auf meine Arbeit. Wenn es passiert, passiert es. Aber aktuell bin ich ziemlich Single.“

Niall Horan: Gehört sein Herz wirklich niemanden?

Erst vor ein paar Monaten hat Niall Horan mit einer hübschen Brünetten gekuschelt. Und auch so lässt der Sänger nichts anbrennen. Schon zu seinen "One Direction"-Zeiten war er ein richtiger Mädchen-Schwarm. Also an Verehrerinnen wird es Niall nicht fehlen, aber Liebe kann man eben nicht erzwingen. Und wie er es bereits selbst im Interview gesagt hat: "Wenn's passiert, dann passiert's." 😊

