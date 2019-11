One Direction: Reunion in Mexico

One Direction: Niall Horan und Louis Tomlinson performen zusammen

Kurz nachdem Simon Cowell über eine One Direction-Reunion in 5 Jahren gesprochen hat, waren Niall Horan und Louis Tomlinson beide in Mexiko, um bei einer Live-Show aufzutreten. Geplant war, dass jeder alleine seine eigene Musik performt – doch beim Soundcheck traten die beiden plötzlich gemeinsam auf die Bühne! Damit nicht genug: Niall Horan und Louis Tomlinson haben sogar spontan den One Direction-Hit "Little Black Dress" gesungen. Ein Video davon ist auf Twitter aufgetaucht – und die Fans können ihr Glück kaum fassen. Das Video vom Soundcheck seht ihr im Tweet – der Fans schreibt dazu: "Louis und Niall gemeinsam beim Soundcheck... ist das euer Ernst... Oh mein Gott, ich sterbe!!"

LOUIS AND NIALL SOUNDCHECKED LITTLE BLACK DRESS ..... ARE WE FUCKIN' KIDDING ...OH MY GOD I AM GONNA DIE

pic.twitter.com/Te0nU8SweG — rina • FINE LINE • (@hsftniall) November 13, 2019

One Direction: Die Fans wünschen sich mehr gemeinsame Auftritte

In nur wenigen Stunden wurde das Video von Tausenden von Fans geteilt und kommentiert. Die One Direction-Fans sind begeistert und wünschen sich sofort mehr gemeinsame Auftritte der Jungs. Ein paar sind enttäuscht, dass Harry Styles und Liam Payne nicht dabei waren – andere wiederum finden, dass Niall Horan und Louis Tomlinson ungeteilte Aufmerksamkeit verdient haben. Ein Fan meint sogar: "Niall und Louis wurden in der Band immer unterschätzt – bitte lasst sie zusammen auftreten!"

if louis and niall do perform a song together, that will be the biggest flex of the century. they had the least singing parts of all the other boys in one direction and were ALWAYS underestimated. but for them to perform together? in all their success? please please please. — brooke ◟̽◞̽ 𝑳𝑶𝑼𝑰𝑺 𝟐𝟐 𝑫𝑨𝒀𝑺 (@lousdarling) November 13, 2019

One Direction: Ist dieser Auftritt erst der Anfang?

Bei der Live-Show in Mexiko traten Naill Horan und Louis Tomlinson dann allerdings doch nicht gemeinsam auf, sondern performten jeweils einzeln ihre Solo-Hits wie "Nice to meet ya" und "We made it". Fans hoffen aber, dass der gemeinsame Soundcheck erst der Anfang von vielen gemeinsamen Auftritten der One Direction-Stars ist. Es ist schließlich bekannt, dass zumindest Louis Tomlinson keine One Direction-Pause wollte und er Harry Styles, Liam Payne und vor allem Niall Horan immer noch nahe steht. Eins ist sicher: Die Directioners werden die Hoffnung nicht aufgeben! 🙏🏼

