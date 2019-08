One Direction: Harry Styles verrät Neuigkeiten

Harry Styles sorgt mit Interview für Aufsehen

In der September-Ausgabe des amerikanischen Rolling Stone Magazins hat Harry Styles jetzt eines seiner seltenen Interviews gegeben – und das hat es in sich! Neben dem Geständnis, dass Harry Styles einen krassen Unfall auf Drogen hatte und sich dabei einen Teil seiner Zunge abbiss, hat er auch erneut über ein mögliches Comeback von One Direction gesprochen. Nach dem Ausstieg von Zayn Malik im März 2015, gab 1D im August 2015 bekannt, dass sie ab März des kommenden Jahres für ein Jahr Pause machen würden und ihr Comeback im März 2016 stattfinden würde. Soweit kam es aber nie, denn Harry, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan haben sich danach alle auf ihre Solo-Projekte konzentriert. Seitdem warten die Fans auf die Rückkehr der "Made in the A.M."-Stars.

Harry Styles gibt Update zum One Direction Comeback

Nachdem Liam Payne uns im exklusiven BRAVO-Interview einige Facts zu der Zeit bei One Direction verraten hat, spricht nun auch Harry im Rolling-Stone-Interview über die Band. So machte er den Fans erneut Hoffnung auf ein Comeback: "Ich glaube nicht, dass ich jemals sagen würde, dass ich es nie wieder machen würde … Wenn die Zeit kommt, dass wir alle ein Comeback machen wollen, sollten wir es tun. Es sollte nur darum gehen, dass wir alle dafür bereit sind und uns denken: 'Hey, wir hatten so viel Spaß, lasst es uns noch mal tun!'"

