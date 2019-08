Harry Styles: Krasser Unfall auf Drogen!

Harry Styles: Im Drogen-Rausch zum neuen Album

Harry Styles versucht momentan scheinbar alles, um nicht mehr als der brave Boyband-Sänger wahrgenommen zu werden. Jetzt erzählte er in einem neuen Interview sogar von einem Drogen-Unfall, der ihm kürzlich passiert ist! Bald veröffentlicht Harry Styles sein zweites Solo-Album und gab deshalb dem US-amerikanischen Musikmagazin Rolling Stone ein sehr privates Interview. Als es darum geht, dass das Album einen neuen, rebellischen Harry zeigt, platzt es aus ihm heraus: "Wir haben Pilze genommen, uns ins Gras gelegt und Paul McCartneys 'Ram' in der Sonne gehört", sagt er über den Fokus zum Entstehungsprozess der neuen Platte.

Harry Styles: Morgens schon Alkohol

Mit "Pilzen" meint Harry Styles übrigens eine psychoaktives Rauschgift, auch Zauberpilze, "magic mushrooms" oder "halluzinogene Pilze" bezeichnet. Wenn man die Droge konsumiert, macht man sich (in Deutschland und Teilen der USA jedenfalls) nicht nur strafbar – " Zauberpilze " rufen außerdem Störungen der Wahrnehmung hervor. Harry erzählt im Interview, dass er und sein Team permanent an der Musik gearbeitet haben, aber sie alle das süße Rockstar-Leben genossen haben. Wochenlang sollen sie in einem Haus in Malibu gewohnt haben – "Morgens um 10 Uhr gab es Margaritas für alle", verrät der Sänger.

Harry Styles: Unfall auf Pilzen

Einmal, als Harry Styles im Drogenrausch war, passierte sogar ein kleiner Unfall: "Einmal haben wir Pilze genommen und ich habe mir meine Zungenspitze abgebissen. “Also versuchte ich, mit all dem Blut, das aus meinem Mund floss, zu singen. So viele schöne Erinnerungen, dieser Ort" Ihhh, das klingt ganz schön eklig … Aber Harry scheint die Story eher lustig zu finden. "Mushrooms and Blood" (= Pilze und Blut) – "Das ist doch mal ein Albumtitel", lacht er. Ähm … ok – da sind wir ja mal gespannt auf das neue Album von Harry Styles! 🙈

