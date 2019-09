Liam Payne verrät neue Details zum One Direction-Comeback

So stehen die One Direction-Jungs gerade zur Reunion

Obwohl Niall Horan, Liam Payne und CO. erst letztens den neunten Geburtstag ihrer Band One Diection gefeiert haben, warten die Fans immer noch vergeblich darauf, dass sie wieder gemeinsam Musik machen. Von SiriusX wurde Liam Payne nun wieder darauf angesprochen, wie es denn mit einem Comeback aussieht. Dazu meinte er, dass er selbst, Niall Horan und Louis Tomlinson auf jeden Fall am Start wären. Nur bei Harry Styles sei er sich nicht ganz sicher: "Ich habe schon länger nicht mehr mit Harry gesprochen, also weiß ich nicht, wie er zu einer Reunion steht. Aber ich habe gehört, dass er in einem Magazin oder so darüber gesprochen hat, was ziemlich cool ist." Yay, hört sich doch schon viel besser an als noch vor einiger Zeit, in der es immer ziemlich unsicher war, ob One Direction jemals wieder zusammenfinden werden, oder?🙌🏻 Übrigens war Liam eigentlich unterwegs, um seine neue Single "Stack It Up" zu promoten.

Kein festes Datum für One Direction-Comeback

Da er eben Harry Styles' Meinung zu einer Reunion von One Direction nicht genau kennt, hätten die Boys bisher auch noch nicht festgelegt, wann es soweit sein könnte. Allerdings meinte Liam Payne weiter: "Ich denke, die anderen wären jeder Zeit bereit. Niall war schon bereit, als wir uns entschieden hatten, eine Pause einzulegen. Er meinte so: ‚Jungs, ich bin mir sicher, dass wir morgen alle wieder erscheinen!‘ Er war einfach bereit weiterzumachen." Cute! Sicherlich ist Harry auch bald an Bord und dann können wir uns endlich auf Neues von den Jungs freuen. Sobald das One Direction-Comeback ansteht, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort!🎶😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!