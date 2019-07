Neun Jahre One Direction: So haben Niall Horan, Liam Payne und Co. gefeiert

Happy Birthday, One Direction!

Am 23. Juli 2010, also vor ganzen neu Jahren, fanden die krass talentierten Musiker Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik durch die Show "X Faxtor" zusammen und wurden zur später mega erfolgreichen Band One Direction. Wie ihre Fans wissen und schon lange beklagen, machen die Jungs gerade eine Pause und arbeiten an ihren Solo-Karrieren als Sänger und Harry Style sogar auch als Schauspieler. Ob und wann das große Comeback der One Direction-Jungs bevorsteht, ist bisher auch noch komplett unklar. Leider... Ihr Jubiläum via Social Media zu feiern, ließen sie sich aber trotzdem nicht nehmen! Deshalb startete Louis Tomlinson mit einem emotionalen Tweet, in dem er schreibt: "So viele unglaubliche Erinnerungen. An Tagen wie diesem sollte man reflektieren. Ich bin so stolz, wenn ich zurückdenke! Danke, dass ihr IMMER hinter uns steht! Big Love an die Jungs! #9YearsOfOneDirection." Awww, wie lieb! Den Hashtag hatten die Fans zur Ehren ihrer Boys zuvor schon zum Trend auf Twitter gepusht, was die natürlich total rührte.

So many incredible memories. Days like today are days for reflection, so proud looking back! Thank you for ALWAYS having our backs! Big love to the lads! #9YearsOfOneDirection — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 23. Juli 2019

Großer Dank an alle treuen One Direction-Fans

Nach den tollen Worten ihres Band-Kollegen Louis, entschlossen sich auch Liam Payne und Niall Horan ihre Gefühle und Gedanken bezüglich ihres gemeinsamen One Direction-Jubiläums mit ihrer riesigen Follower-Community zu teilen. So twitterte Niall: "9 Jahre!! Ich kann euch allen nicht genug für euren Support über all die Jahre danken. Ich liebe euch." Und Liam ergänzte noch: "9 Jahre... Unglaublich auf all diese Erinnerungen zurück zu blicken und sogar jetzt habt ihr uns nach 9 Jahren wieder zum Trend gemacht. Ihr seid wirklich die besten Fans der Welt #9YearsOfOneDirection." Harry Styles und Zayn Malik, der sich 2015 entschied die Band zu verlassen, haben bisher noch nichts gepostet. Aber vielleicht kommt ja noch was und schon die Tatsache, dass die anderen drei sich so lieb geäußert haben, freut die Fans extrem und lässt vielleicht auch wieder ein bisschen Hoffnung auf eine Rückkehr zu. Wie genau er sich ein One Direction-Comeback vorstellen würde, verriet uns Liam Payne sogar schon im Interview vor etwa einem Jahr. Also bis dahin "fingers crossed"🤞🏻 und einfach alle hammer Songs der Jungs in Dauerschleife hören!🎶

9 years!! Can’t thank you all enough for all the support over the years. Love you — Niall Horan (@NiallOfficial) 23. Juli 2019

9 years... Amazing to look back at all the memories and even now you got us trending worldwide after 9 years. You truly are the best fans in the world ❤ #9YearsOfOneDirection — Liam (@LiamPayne) 23. Juli 2019

