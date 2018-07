Steckbrief Louis Tomlinson

Bei der 7. Staffel von X Factor im Jahre 2010 trat Louis Tomlinson als Solokünstler mit dem Song "Hey There Delilah" an und überzeugte alle drei Juroren mit seiner Performance. Im Bootcamp performte er "Make You Feel My Love" und schaffte es so direkt in die Band One Direction. Zusammen mit Bandkollege Harry Styles teilt sich Tomlinson ein Appartement in Nord-London.