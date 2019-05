Louis Tomlinson – „Two Of Us“

Bereits am 17. März veröffentlichte Louis Tomlinson den emotionalen Song „Two Of Us“, der seiner toten Mutter gewidmet ist. Jahannah Deakin starb im Dezembe 2016 mit nur 46 Jahren an Leukämie, auch bekannt als Blutkrebs. Für den Sänger brach damals eine Welt zusammen, da er und seine Mom sich extrem nah standen. „Meine Mutter wusste immer, was ich fühle und was ich wollte“, erklärte Louis. In „Two Of Us“ singt er zudem die traurigen Zeilen: „Du wirst niemals wissen, wie sehr ich dich vermisse. An dem Tag, an dem du uns genommen wurdest, wünschte ich mir, ich wäre es stattdessen gewesen.“ Krass! Im März diesen Jahres starb dann auch noch seine kleine Schwester überraschend an einem Herzinfarkt, das waren Louis Tomlinsons erste Worte nach ihrem Tod.

Emotionales Musikvideo zu „Two Of Us“

Gestern kam dann endlich das langersehnte Musikvideo zu „Two Of Us“ und es ist echt genauso herzzerreißend wie die Lyrics! Das gesamte Video ist in schwarz-weiß und zeigt Louis alleine am Piano und an einem Tisch sitzend. Dabei wirkt der Sänger traurig und schaut immer wieder aus dem Fenster, man kann richtig mit ihm mitfühlen! In den ersten 24 Stunden bekam das Musikvideo bereits 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube. Kein Wunder – bei so einem schönen und gleichzeitig traurigen Lied …

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: