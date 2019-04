Rührende Aktion von Louis Tomlinson: So hilft er einem Opa

Louis Tomlinson: Unglaubliche Momente mit Opa Richard

„One Direction“-Star Louis Tomlinson muss gerade selbst eine schlimme Zeit durchmachen. Nachdem vor zweieinhalb Jahren seine Mutter Johannah den Kampf gegen den Krebs verloren hatte, starb im März dieses Jahres auch noch völlig überraschend seine kleine Schwester Félicité im Alter von 18 Jahren an einem Herzstillstand.

Obwohl es dem Sänger selbst also alles andere als gut geht, hält ihn das nicht davon ab, für andere da zu sein. Jetzt startete der 27-Jährige eine rührende Aktion für einen alten Mann. „Vor ungefähr einem Monat traf ich einen unglaublich tollen Mann namens Richard“, erklärte Louis vor wenigen Stunden über seinen Instagram-Account. „Es gab ein paar Sachen, die er gerne noch tun würde. Also beschloss ich, ihm dabei zu helfen!“ Gesagt, getan: Louis traf sich mit dem 83-Jährigen Briten und verbrachte zwei mega intensive Tage mit ihm. Die beiden fuhren Achterbahn, flogen in einem Helicopter und cruisten in einem Rennauto über die Rennstrecke. Der „One Direction“-Sänger ließ sich sogar von seinem alten Begleiter dessen Initialen auf den Arm tätowieren! Zur Krönung holte der Sänger bei einem Gig am Abend Richard zu sich auf die Bühne. Denn einmal vor einem großen Publikum zu singen, gehörte ebenfalls zu Richards größten Träumen.

Darum half Louis Tomlinson dem alten Mann

Für Louis Tomlinson war die Zeit mit Richard eine Herzensangelegenheit. Der 83-Jährige verlor im Dezember 2016 seine geliebte Frau Pat, die an Alzheimer erkrankt war. Im selben Monat starb auch Louis‘ Mutter an Leukämie! Diese besonderen Erlebnisse werden Louis und Richard für immer zusammenschweißen. Der 1D-Star fasste alles in einem ergreifenden YouTube-Video mit dem Titel „The Two of Us (Rickard’s Bucket List)“ zusammen und begeistert damit nicht nur seine Fans, sondern auch seine „One Direction“-Bandkollegen: „Das war mehr als unglaublich“, kommentierte Liam Payne und „Absoluter Wahnsinn, Tommo! ❤️“, schrieb Niall Horan.

