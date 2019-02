One Direction: Reunion vor Gericht?

Vor rund dreieinhalb Jahren zerbrach für Fans in allen Herrenländern eine Welt: Die Jungs von One Direction gaben ihre Trennung bekannt. Jetzt könnte es vielleicht bald eine unerwartete Reunion von Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik geben.

One Direction werden verklagt

Eine musikalische Wiedervereinigung ist leider noch nicht in Sicht, doch wenn es blöd läuft, könnten sich die Jungs von One Direction vielleicht bald vor Gericht wieder treffen. Denn Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik wurden jetzt samt der dazugehörigen Plattenfirmen von einem Mann namens David Lewis Smith verklagt. Der behauptet, dass die Band zusammen mit ihren Produzenten und Songwritern seine Songs kopiert hätten! Im Fokus steht vor allem die Single „Night Changes“, die die Jungs im Jahr 2014 veröffentlichten. Weil zu diesem Zeitpunkt auch Zayn Malik noch Mitglied von One Direction war, ist auch er betroffen. David Lewis Smith fordert nun, nach ihrem künstlerischen Diebstahl an den Einnahmen der 1D-Boys beteiligt zu werden.

One Direction: Gerichtstermin in London

Der irischen Online-Ausgabe des „Independent“ zufolge gab es bereits am vergangenen Donnerstag (21. Februar 2019) in London eine Verhandlung zu dem Thema. Alle Angeklagten streiten die Vorwürfe demnach ab und erschienen nicht vor Gericht. Für März soll ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt sein. Ob die Jungs dann vor Ort sein werden, ist unklar. Auch, wenn es ein unschöner Anlass wäre, wäre es aber ziemlich krass: Denn dann würden zum ersten Mal seit langem wieder alle fünf One-Direction-Mitglieder aufeinandertreffen.

