Zayn Malik: Krasse Abrechnung mit „One Direction“

Zayn Malik hat in einem neuen Interview mit seinen „One Direction“-Kollegen abgerechnet. Etwas wirklich Nettes hatte der 25-Jährige drei Jahre nach seinem Ausstieg über Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne dabei irgendwie nicht zu sagen…

„One Direction“: Fiese Lästereien nach Zayns Ausstieg

„One Direction“-Fans dürfte das nicht besonders freuen, was Ex-Mitglied Zayn Malik in einem Interview mit der britischen „Vogue“ über seine Zeit in der Band und vor allem über seine damaligen Kollegen zu sagen hatte. Denn obwohl Zayn von 2010 bis 2015 fester Bestandteil einer der erfolgreichsten Boybands der Welt war, konnte der Sänger sich in all den Jahren nie so recht mit den anderen Bandmitgliedern anfreunden. Jetzt stellte er klar, dass er keinen Kontakt mehr zu Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne habe. Und das hat auch einen Grund: "Ich habe seit Längerem mit keinem von ihnen gesprochen, um ehrlich zu sein. Das ist einfach so. Nachdem ich gegangen bin, sind Dinge passiert und Dinge wurden gesagt. Abfällige Dinge. Kleinliche Dinge, die ich so nie erwartet hätte." Oh oh, klingt ganz so, als hätte Zayn ganz schön Beef mit den anderen „1D“-Boys gehabt… und die „Dinge“, von denen er spricht, scheinen bis heute nicht aus der Welt geschafft worden zu sein.

Zayn Malik: Es gab nie eine Bindung zu den Jungs

Doch Zayn Malik betont in dem Interview auch, dass die Beziehung zu den Jungs auch vor seinem Ausstieg schon nicht besonders eng gewesen sei. "Ich war schon immer so: Taff, ein bisschen wie eine Insel. Ich mag es nicht, wenn ich von zu vielen Menschen umgeben bin", sagte der Brite. Deshalb habe er in seinen fünf Jahren bei „One Direction“ keine einzige Freundschaft geschlossen. Das ist ziemlich krass, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Boys zusammen verbracht haben und was sie alles miteinander erlebt haben. So, wie Zayn jedenfalls spricht, klingt es nicht danach, als könnten sich die Fans Hoffnung auf ein „One Direction“-Comeback in seiner Original-Konstellation machen…

