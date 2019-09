Louis Tomlinson: Darum musste seine Schwester sterben 😔

Louis Tomlinson: Deshalb starb seine Schwester

Im März diesen Jahres verstarb die jüngerere Schwester von "One Direction"-Star Louis Tomlinson überraschend. Schlimm: Félicité Tomlinson wurde gerade einmal 18 Jahre alt! Die Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein. Jetzt wurde herausgefunden: Sie starb an einer Überdosis Drogen! Doch laut eines Experten soll ihr Tod kein Suizuid, sondern ein Unfall gewesen sein. In einem britischen Magazin heißt es, laut einem Dr. Shirley Radcliffe: "Es gibt keine Hinweise darauf, dass es ein vorsätzlicher Akt war, ihr Leben zu beenden." Hier siehst du das Statement von Louis zu ihrem Tod …

Félicité Tomlinson: Kein Selbstmord

Louis Tomlinsons Schwester Félicité verstarb am 13. März und wurde von einer Freundin tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Ihre Freundin berichte, sie habe blasse Lippen gehabt. Vorher soll sie laut Autopsie die Rauschmittel Kokain, Xanax und Oxycodon zu sich genommen haben – eine tödliche Mischung! Auch Demi Lovato wäre beinahe an einem Drogencocktail wie diesem gestorben … Wollte sie etwa ihren Kummer betäuben? Britische Medien berichten nämlich, dass Louis' Schwester nach dem Tod ihrer Mutter 2016 Depressionen bekam. Auf ihrem ampf dagegen, soll Félicité drogenabhängig geworden sein und nicht einmal Louis Tomlinson konnte sie retten … Herzzerreißend 😔

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!