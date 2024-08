Louis Tomlinson live erleben, wann immer du willst: Jetzt hast du die Chance!

Du warst auf der "Faith in the Future"-Tour von Louis Tomlinson letztes Jahr und würdest die Show so gerne nochmal erleben? Oder hast du damals vielleicht kein Ticket mehr bekommen, wartest aber schon sehnsüchtig auf deine nächste Chance, Louis live zu sehen beziehungsweise zu hören? Seit April haben Fans die Möglichkeit, im Stream auf Spotify, Apple Music und Co. mit "Louis Tomlinson: LIVE" 14 Songs, die er während seiner "Walls"-Tour 2022 und seiner "Faith in the Future"-Tour 2023 live gespielt hat, anzuhören und so das Konzert-Feeling auch zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule haben können.

Das Besondere an dem Album: Jeder Song wurde in einer anderen Stadt aufgenommen! Natürlich ist auch eine deutsche Stadt dabei: München, wo er am 22. Oktober 2023 im Rahmen seine "Faith in the Future"-Tour eine Show gespielt hat. Hier wurde "All This Time / She Is Beauty We Are World Class" aufgenommen und hat es aufs Album geschafft! Doch jetzt legt Louis nochmal nach… 👀