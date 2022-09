Louis Tomlinson macht heftige Ankündigung!

Louis Tomlinson kündigt zweites Solo-Album an!

Juhuuu! Nicht mehr lange und wir können uns auf viele neue Songs von Louis Tomlinson freuen. Das verkündete der Sänger gestern auf seinen Social-Media-Kanälen: "Ich freue mich sehr, euch endlich sagen zu können, dass mein neues Album 'Faith In The Future' […] erscheinen wird. Nachdem ich eine Weile mit dem Album gelebt habe, kann ich es kaum erwarten, dass ihr es alle hört. Danke, dass ihr mir erlaubt, die Musik zu machen, die ich machen will", schrieb Louis. Wann das Album herauskommt, wie das Cover aussieht und wie die Songs heißen, verraten wir euch hier! ⤵️

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Louis Tomlinson "Faith In The Future": Wann erscheint das Album?

Endlich ein neues Album von Louis! Nach seinem Debüt-Album "Walls", das im Januar 2020 erschien, veröffentlicht der Sänger mit "Faith In The Future" sein zweites Solo-Werk. Doch Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis sie die neuen Songs hören können. Das Album wird am 11. November auf allen bekannten Streaming-Diensten veröffentlicht und es gibt sogar ein paar coole Vinyl- und CD-Editions für die Fans, die das Album auch mal in den Händen halten wollen. 😉

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Faith In The Future": Die Tracklist

Mit der Ankündigung des Albums hat Louis auch gleich die Tracklist und das Album-Cover gepostet. Insgesamt werden auf "Faith In The Future" 14 Songs sein:

The Greatest

Written All Over Your Face

Bigger Than Me

Lucky Again

Face The Music

Chicago

Common People

Out Of My System

Angels Fly

Saturdays

Silver Tongues

She Is Beauty We Are World Class

All This Time

That’s The Way Love Goes

Außerdem gibt es noch eine special Deluxe-Edition mit zwei weiteren Songs:

Holding Onto Heartache

Headline

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Faith In The Future": Erste Single ist "Bigger Than Me"

Einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Album von Louis bekommen Fans heute (01.09.22) schon mal. Denn um 15 Uhr wird mit "Bigger Than Me" die erste Single-Auskopplung von "Faith In The Future" veröffentlicht! Wir sind schon ganz gespannt auf den neuen Sound des Sängers!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->