Fans bringen Album-Track in die Charts

Es ist ein knappes Jahr her, als Louis Tomlinson, der im Dezember ein sehr erfolgreiches Online-Konzert für den guten Zweck gegeben hat, sein Debütalbum "Walls" veröffentlicht hat. Einer der Tracks, der aber nie eine Single geworden ist, bekam von den Fans jetzt besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt: "Defenceless". Das gesamte Fandom des One Direction-Stars schloss sich zusammen, mit der Mission, den Song in die Charts zu bringen. Gesagt, getan: Sie streamten und downloadeten den Track so oft wie möglich und mit Erfolg. In Großbritannien stieg der Song auf Platz 32 der "Official Big Top 40", der größten Chart-Show der britischen Inseln, ein. Weltweit landete "Defenceless" zwischenzeitlich sogar auf Platz 1 der iTunes Charts! Es ist nicht das erste Mal, dass Fans einen alten Song in die Charts zu bringen: Im Oktober 2020 landete der One Direction-Song "What A Feeling" auch weltweit in den Charts.

Louis Tomlinson dankt seinen Fans

Dieser Erfolg ging natürlich nicht an Louis Tomlinson vorbei, der die Bemühungen seiner Fans bemerkte. Auf Twitter schrieb er: "Ich sehe, was ihr mit 'Defenceless' macht! Ihr seid unglaublich!" Als der Track dann tatsächlich bei iTunes auf Platz 1 landet, kann er es selber kaum glauben: "#1 in den weltweiten iTunes Charts und es ist nur ein Song auf dem Album, verrückt! Ich werde nie genügend Worte dafür finden, um euch für alles, was ihr macht, zu danken!" Ein besseres Geschenk zum ersten Geburtstag von "Walls" hätten ihm die Fans wahrscheinlich wirklich nicht machen können!

