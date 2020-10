One Direction-Fans starten besonderes Projekt

Der letzte gemeinsame Auftritt von Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne und Niall Horan ist schon einige Jahre her. 2016 legte One Direction eine Pause ein und die Sänger der Band widmeten sich ihren Solo-Projekten. Die Fans hoffen noch immer auf eine Reunion, weil die auch dieses Jahr trotz Anniversary nicht stattfand, waren viele One Direction-Fans enttäuscht. Jetzt nehmen die 1D-Fans die Sache selbst in die Hand und verhelfen den Jungs mit einem besonderen Projekt zu einem Comeback.

Fans streamen Song „What A Feeling“ von One Direction

Das Ziel der Fans: der One Direction-Song „What A Feeling“ soll die Charts erobern! Veröffentlicht wurde der Song schon 2015, er war Teil des fünften 1D-Albums „Made in the A.M.“. Ein Fan-Account von Louis postete die Idee vor ein paar Tagen auf TikTok, kurze Zeit später wurde der Hashtag #StreamWhatAFeeling auch auf Twitter zum Trend. Die Aktion zeigt auch schon erste Erfolge: Der Song „What A Feeling“ liegt in den US iTunes Charts aktuell auf Platz 32, in den britischen iTunes Song-Charts ist er auf Platz 73 geklettert (Stand: 06.10.20, 11:45 Uhr). Ob er sich bald die Nummer 1 sichern kann?

