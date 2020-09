One Direction-Wachsfiguren wurden 2013 enthüllt

Drei Jahre nach ihrer Gründung wurde One Direction eine große Ehre zuteil. Madame Tussauds verewigte die fünf Jungs in Wachs und stellte die Wachsfiguren von Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson 2013 in ihrem Londoner Museum aus. Für viele Besucher war die Boyband das Highlight der Ausstellung, schließlich konnten sie ihren Stars ganz nah kommen und endlich Fotos mit 1D machen. Auch nach dem Ausstieg von Zayn Malik 2015 strömten viele Fans zu Madame Tussauds, damals wurde sogar ein Taschentuch-Assistent eingestellt, der die traurige Fangemeinschaft mit Taschentüchern versorgte.

Nach Jubiläum: One Direction fliegt aus Madame Tussauds-Ausstellung

Das zehnjährige Jubiläum von One Direction am 23. Juli hat das Madame Tussauds-Team zum Nachdenken gebracht. Da eine One Direction-Reunion mit Zayn Malik immer weiter in die Ferne rückt, wurde die Entscheidung getroffen, die One Direction-Figuren zu entfernen. Diese Woche war es dann soweit, ein weiteres Kapitel der 1D-Geschichte ging zu Ende. Die Figuren einzeln auszustellen kommt für Madame Tussauds nicht in Frage. Was genau mit den Wachsfiguren von 1D als nächstes passiert, ist unklar.

