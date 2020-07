One Direction: Wie alles begann

One Direction feiern heute ihr 10-jähriges Jubiläum. Doch wie hat die beliebte Band eigentlich angefangen? Ihre Erfolgsgeschichte klingt wirklich wie ein Märchen. Fünf Jungs kommen im Jahr 2010 zum Casting von „The X Factor“ (UK) und haben den gleichen Traum: Musiker werden! Dass aus diesen Teenage Boys bald eine der größten Boybands aller Zeiten wird, damit hätten sie damals selbst nie gerechnet. Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne und Louis Tomlinson schaffen es als Einzelkämpfer bis zum Bootcamp bei der Castingshow. Dann hat Gast-Jurorin Nicole Scherzinger (41, Pussycat Dolls) plötzlich DIE Idee: diese Jungs als Boyband zu formen! Und sie hat so recht: Am 23. Juli 2010 wird One Direction geboren! Und ab da geht es einfach nur noch ab! Obwohl 1D bei der Castingshow nur auf Platz drei kommen, gibt es für sie sofort einen Plattenvertrag über 2,2 Millionen Euro! One Direction landen mit ihrem ersten Song „What Makes You Beautiful“ auf Platz eins der UK-Charts. Und auch in vielen anderen Ländern ist schnell klar: Diese Boyband erobert nicht nur ihre Heimat, sondern die ganze Welt!

1D: Die Höhen und Tiefen von Niall, Harry, Louis, Liam und Zayn

Der Hype um die Jungs wird immer größer: ausverkaufte Tourneen, TV-Shows, Nummereins-Alben und überall, wo sie auftraten: Fan-Massen! Und das Wichtigste: Die Jungs werden zu Freunden, die in dieser verrückten Zeit zusammenhalten und sich Kraft geben. Denn plötzlich so berühmt zu sein, das kann überfordern! Und nach einer Weile passiert genau das: Zayn kommt mit dem Berühmtsein nicht klar. Jeden Tag in einer anderen Stadt aufzuwachen, von Paparazzi verfolgt zu werden, immer perfekt abzuliefern ... Das führt trotz der Unterstützung durch seine Band- Mitglieder zu einer Essstörung, und er magert extrem ab. Auf der „Where We Are“-Tour 2014 ist Zayn ist nur noch Haut und Knochen! Und: Er distanziert sich immer weiter von seinen Jungs. Die Freundschaft bröckelt. Im März 2015 verlässt Zayn die Band! Für viele Fans weltweit ein Schock. Und offenbar auch für die anderen Band-Mitglieder, denn die Freundschaft mit Zayn zerbricht daran.

Das Ende von One Direction?

Trotzdem machen Harry, Niall, Louis und Liam weiter, bringen noch ein Album raus: "Made In The AM". Doch obwohl es super erfolgreich ist, geben sie bekannt, dass sie ab März 2016 für ein Jahr pausieren wollen und sich jeder von ihnen auf seine Solo-Karriere konzentrieren wird. Doch bis heute warten die Fans auf ein Comeback! Und es gibt immer wieder Hoffnung, denn die Jungs sprechen immer wieder in Interviews darüber. Auch im exklusiven BRAVO-Interview hat Liam Payne bereits über das One-Direction-Comeback gesprochen und verraten, dass die Jungs wieder in Kontakt sind! Alle, bis auf einer: Zayn Malik. "Ich habe jetzt schon sehr lange nichts mehr von Zayn gehört order gesehen. Aber ich glaube auch, dass er es so bevorzugt. Ich glaube nicht, dass ihm One Direction so viel bedeutet hat, wie die Menschen vermutet haben", verrät Liam. Heute ist die Band-Gründung exakt zehn Jahre her. Und Fans sind sich sicher, dass One Direction zu ihrem 10-jährigen Jubiläum eine fette Überraschung geplant haben.

Gestern Abend haben die Jungs zum ersten Mal seit JAHREN wieder etwas auf ihrem offiziellen Twitter- und Instagram-Account gepostet: "Morgen! Du und ich haben eine lange Geschichte zusammen. #10Jahre1D" – ein Zitat aus ihrem Track "History". Wir sind sehr gespannt, womit uns Harry, Liam, Niall und Louis heute noch überraschen werden.

