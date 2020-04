Liam Payne: In BRAVO spricht er über das One-Direction-Comeback

Liam Payne über das One-Direction-Comeback und neue Musik

Schon Louis Tomlinson hat verraten: "Das One-Direction-Comeback kommt!" Ein Versprechen auf das viele Fans sehnsüchtig warten. Aktuell machen die Band-Mitglieder jedoch noch Solo-Musik. Liam Payne hat letzte Woche erst seinen neuen Song "Midnight" zusammen mit DJ Alesso veröffentlicht. Zu genau diesem Song haben wir mit dem 1D-Mitglied gequatscht und plötzlich fing er von ganz alleine an, über die Solo-Musik seiner Band-Kollegen zu quatschen. Als wir Liam später noch darauf angesprochen haben, dass er in einem Interview mit James Corden verraten hat, dass ein Comeback von One Direction zu ihrem 10-jährigen Jubiläum wahrscheinlich wäre, gerät er ins Schwärmen: "Es fühlt sich toll an und ist total verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass wir das jetzt schon zehn Jahre lang machen. Es ist sehr aufregend, alle wieder am Telefon zu sehen und sich auszutauschen. Es ist ein großer Moment für uns alle, deshalb sind wir sehr nostalgisch." So schön zu hören, dass die Jungs wieder viel mehr Kontakt haben! Hier könnt ihr das ganze Interview sehen:

Liam Payne: 1D-Reunion ohne Zayn Malik?

Fans fragen sich auch schon lange, ob die Reunion von One Direction zusammen mit Zayn Malik stattfinden wird. Für alle, die darauf gehofft haben, hat Liam Payne traurige Neuigkeiten: "Ich habe jetzt schon sehr lange nichts mehr von Zayn Malik gehört order gesehen. Aber ich glaube auch, dass er es so bevorzugt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Beziehung zueinander jemals wieder herstellen können. Ich glaube nicht, dass ihm One Direction so viel bedeutet hat, wie die Menschen vermutet haben." Autsch! Eine harte Ansage, die Fans in den Kommentaren auch reihenweise traurig macht. Trotzdem freuen sich alle, dass sich zumindest Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles und Louis Tomlinson wieder verstehen. Das gibt Hoffnung auf ein baldiges Comeback … 😍

