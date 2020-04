Liam Payne über 10-jähriges One Direction-Jubiläum

Immer wieder erklärte Louis Tomlinson, dass das One Direction-Comeback sicher kommen wird, sie momentan nur erstmal mit ihren eigenen Karrieren beschäftigt sind. Nun klang es bei One Direction-Member Liam Payne und seinen Details zum Comeback aber eher danach, als würde es schon bald passieren. Denn er verriet: "Für uns steht ein 10-jähriges Jubiläum an und wir haben alle in den letzten Woche viel gesprochen, was wirklich schön war." Oooooha! Vielleicht kriegen wir die Reunion wirklich schon in diesem Jahr!🤩

Auch Zayn Malik Teil der One Direction-Reunion?

Noch vor der Verkündung ihrer Band-Pause trat One Direction-Mitglied Zayn Malik überraschend und zum Leid aller Fans au der Boygroup aus. Seitdem war der Kontakt zwischen den Jungs und ihm eher sehr gering, da sie seine Entscheidung nicht komplett verstehen konnten. Aus diesem Grund gingen auch alle bei einem möglichen Comeback hauptsächlich von Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles und Niall Horan aus, nicht aber von Zayn. Einige Fans entdeckten nun aber etwas Krasses auf Twitter, so postete einer etwa: "Was zur Hölle ist da los ... Sie folgen jetzt alle wieder Zayn #OneDirectionReunion". Mit diesem öffentlichen Schritt beweisen die Jungs auf jeden Fall, dass wir noch Hoffnung darauf haben könne, dass auch Zayn Malik bei der Reunion dabei sein wird!

