Alle vier Mitglieder der beliebten Boyband One Direction arbeiten gerade krass an ihren eigenen Karrieren. So sind etwa Harry Styles neues Album "Fine Line" und Liam Paynes Platte "LP1" bereits raus und kommen mega gut and. Und auch Niall Horan hat auf Twitter verkündet, dass seine CD auch schon komplett ist. Am 31. Januar erscheint dann außerdem das Debütalbum von Louis Tomlinson mit dem Titel "Walls". Die Jungs sind daher gerade alle auf heftigen Promo-Touren unterwegs. Doch die Fans der Band würden immer noch gerne wissen, wann sie denn vorhaben mal wieder zusammen aufzutreten.

One Direction-Comeback für Louis Tomlinson safe

Immer wieder werden Harry Styles, Liam Payne und Co. auf das noch ausstehende Comeback von One Direction angesprochen. Und immer wieder heißt es, dass sie noch nichts sicher geplant haben, aber sie durchaus dabei wären. Im Gespräch bei "The One Show" meinte Louis Tomlinson, der die One Direction-Pause nie wollte: "Wir pausieren seit 4 Jahren. Ich bin kurz davor mein erstes Album zu veröffentlichen. Fans, die uns bei jedem Schritt folgen, haben sicher das Gefühl, wir wären seit langem keine Gruppe mehr, aber wir sind es. Das Comeback wird passieren, wir wären ja doof, wenn nicht. Momentan genießen wir es uns selbst zu entdecken." Die Hoffnung ist also immer noch da, aber so richtig bald wird das Comeback wohl nicht passieren, wenn wir Louis Tomlinson glauben können...

