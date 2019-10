Louis Tomlinson total überrascht über Band-Pause

Letzte Woche war Louis Tomlinson in der Show “Build Series“ zu Gast und verriet interessante Details. Er wollte die Pause von One Direction nie! In dem Interview erzählte der Sänger: „Ich war einfach nicht bereit für eine Band-Pause, wenn ich ehrlich bin. Es überraschte mich einfach und so hatte ich keinen Plan B oder irgendwas.“ Zunächst schrieb der 27-Jährige ein paar Songs für andere Künstler. Er ließ sich lange Zeit für seine eigene Musik. Er wollte erstmal für sich selbst herausfinden, ob er wirklich ein Solo-Album aufnehmen möchte und wie dann sein eigener Sound klingen sollte. Der Künstler war außerdem Juror bei der Show "X-Faktor", bei der die Jungs von One Direction übrigens damals entdeckt. Dort erzählte Louis Tomlinson übrigens mal einen krassen Fakt: Er hasst den Namen One Direction!😅 Jetzt scheint es aber karrieretechnisch wieder richtig gut zu laufen, schließlich ist er momentan auf Promo-Tour mit seiner neuen Musik.🙌🏻

Louis Tomlinson musste viel mitmachen!

„Eins kam zum anderen und ich musste meinen Job – den Job, der mich ausmacht – ein Künstler zu sein, erst einmal lernen. Denn ich habe mich immer nur als kleinen Jungen in der Band gesehen. Und plötzlich musste ich mich selbst als Artist sehen, als einen eigenständigen Sänger und Künstler“, so Louis Tomlinson in der US-Show. Und nicht nur die One Direction-Pause kam überraschend für den Sänger. Nein – Krasse Schicksalsschläge musste er, in den letzten Jahren, auch akzeptieren. Seine Schwester und seine Mutter verstarben beide. Für seine Mum schrieb Louis Tomlinson sogar einen emotionalen Song, um seine Trauer etwas zu verarbeiten. Hoffentlich geht es ab sofort für den Sänger nur noch bergauf.🙏🏻

