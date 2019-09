One Direction: So haben sie Niall Horan verarscht😅

One Direction haben Niall Horan ständig gepranked

Auch wenn es momentan noch nicht nach einem großen Comeback der Boy-Band One Direction aussieht, erinnern sich die Mitglieder immer wieder gerne an die Zeit zusammen zurück. Louis Tomlinson, der gerade auf Promo-Tour für sein bald erscheinendes Debüt-Album ist, wurde darauf nun wieder in einem Interview in der Radiosendung Smallzy’s Surgery angesprochen. Denn der Moderator fragte ihn nach einem provokanten Satz, den er verwenden könnte, um die geplante Tour des Sängers (zu der es aber noch keine Daten oder ähnliches gibt) und dabei besonders die Shows in Australien, da es sich um einen australischen Radiosender handelte, ankündigen kann. Daraufhin meinte Louis Tomlinson, dass es dazu eben noch keine genauen Pläne gibt. Dafür verriet er aber ein Geheimnis über die Tour mit seinen Band-Kollegen: "Als ich bei One Direction war, haben wir uns manchmal verschiedene Leute ausgedacht, mit denen Niall auf Tour geschlafen hat." Die Medien und die Fans haben ihnen den Prank natürlich auch immer abgekauft. Oh man!🤣

"When I was in One Direction, sometimes we’d just used to make up different people that Niall had slept with on tour" - @Louis_Tomlinson #SmallzysSurgery pic.twitter.com/ii4vCgBGm4 — Smallzy 🎧 (@Smallzy) 11. September 2019

Das sagt Louis Tomlinson über sein Solo-Album ohne One Direction

Während die Fans bei One Direction Co-Star Harry Styles noch spekulieren, ob ein neues Album in Aussicht ist, hat Louis Tomlinson ihm da schon einiges voraus. Über sein erstes Debüt-Album sagte der Sänger im Radio-Interview nämlich: "Ich kann endlich sagen, dass es fertig ist". Yay! Und er erklärte auch davor schon einmal, dass es Anfang 2020 erscheinen wird. Vorher können seine Fans die Zeit aber mit seinen neuen Singles wie "Kill MY Mind" überbrücken. Für diesen Song ließ sich Louis Tomlinson übrigens von der Band Oasis inspirieren: "Ich bin schon immer ein riesen Fan und sie sind wahrscheinlich meine Lieblings-Band. Ich wollte etwas schreiben, das ein bisschen mehr Fun bringt, in einem schnelleren Tempo." Richtig cool, oder?🎶

"I can finally say it’s finished" - @Louis_Tomlinson has an album coming very soon ladies and gents! #SmallzysSurgery pic.twitter.com/RgEzrAdzHc — Smallzy 🎧 (@Smallzy) 11. September 2019

.@Louis_Tomlinson gave me the 411 on what inspired his new song #KillMyMind… it may have something to do with partying back in the 1D days 🎶#SmallzysSurgery pic.twitter.com/5tXTUamcbO — Smallzy 🎧 (@Smallzy) 11. September 2019

