Harry Styles: Fans rasten aus!

Harry Styles wäre nicht er, wenn er seinen Fans bei seinen Auftritten, nicht 110% Entertainment geben würde. Am vergangenen Samstag hatte der Sänger einen Auftritt beim "Capital’s Jingle Bell Ball" in London. Das Event findet jährlich an zwei Tagen im Dezember statt und ist ein riesiges Konzert, bei dem berühmte Künstler performen. Dieses Mal waren beispielsweise Taylor Swift, Sam Smith, Mabel, Rita Ora, Anne-Marie und viele weitere Talente mit dabei. Als Harry Styles auf der Bühne stand, gab er einen ganz besonderen Song zum Besten: den Mega-Hit "What Makes You Beautiful", welchen seine Fans aus seiner One Direction Zeit kennen. Um den Gästen der Show noch mehr einzuheizen, rief er ihnen zu: „Wenn ihr den Text kennt, dann singt jetzt alle mit.“ Und das muss den Zuschauern nicht zweimal sagen. Die Stimmung war richtig krass! Falls du den Auftritt von Harry Styles nicht gesehen haben solltest oder ihn einfach nochmal genießen möchtest, dann kannst du dir das Video hier anschauen! 🤗 ⤵️

literally footage of me every single day since what makes you beautiful was released 😭 #CapitalJBB @Harry_Styles pic.twitter.com/qckKDBF1Ds — Capital (@CapitalOfficial) December 9, 2019

Harry Styles: Jeder Auftritt etwas Besonderes!

Natürlich ist nicht nur die Performance und der Gesang bei Harry Styles etwas ganz Besonderes, sondern auch sein komplettes Erscheinungsbild. Mit einem Cord-Jumpsuit mit krass tiefem Ausschnitt, rosa und gelb lackierten Fingernägeln und seiner extrovertierten Art, schenkte er dem Publikum am Samstag ein außergewöhnliches Erlebnis. Auch bei den Drehs seiner Musik-Videos gibt Harry Styles immer alles und ist auch mal halbnackt und verschwitzt zu sehen. Übrigens, nicht vergessen: Harry Styles neues Album ist in Aussicht. Um genau zu sein, in greifbarer Nähe. Bereits in drei Tagen kommt sein neues Album "Fine Line" auf den Markt 🤩

