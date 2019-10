Harry Styles: Halbnackt und verschwitzt in Video💦

Harry Styles neuer Song ist raus inklusive hammer Video!

Via Instagram verriet One Direction-Member Harry Styles die Neuigkeiten: Seine neue Solo-Single "Lights Up" kann jetzt überall gestreamt werden! Yes! Darauf warten seine Fans nun schon seit guten zwei Jahren. Neben einem richtig coolen, aber gleichzeitig emotionalen Song haben die gleich noch das Musikvideo dazubekommen. Darin ist der Sänger fast die komplette Zeit halbnackt, wodurch man seinen trainierten Oberkörper und die heftigen Tattoos sehen kann. So tanzt Harry Styles dann mit mit vielen anderen nackten, verschwitzten Männern und Frauen oder fährt rückwärts auf einem Motorrad mit. Der Text dazu regt außerdem ziemlich zum Nachdenken an: "All the lights couldn't put out the dark / Running through my heart /Lights up and they know who you are / Do you know who you are?". Manchmal wissen wir doch alle nicht so genau, wer wir sind, oder?

Harry Styles' Fans lieben "Lights Up"

Sowohl unter dem YouTube-Video als auch Harry Styles' Insta-Post überhäufen sich die Kommentare seiner unzähligen treuen Follower, die überglücklich sind, endlich wieder neue Musik von ihrem Megastar hören zu dürfen. Und ihr Urteil fällt total positiv aus. So schreiben manche: "Ich habe in der Öffentlichkeit wegen dieses schönen Songs geweint. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich ;)", "Er ist sooooooo schön, ich liiiiiiiebe diesen Song" oder "Ahhhhhh er ist zurück und besser als jemals zuvor". Klingt ganz so, als hätte der Musiker alle mal wieder total von seinem Talent überzeugt und mit seinem Track tief berührt. Jetzt hoffen wir nur noch, dass Harry Styles uns bald verrät, wann sein neues Album erscheint!🎶

